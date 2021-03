Espulso pregiudicato 44enne, era in carcere dal 2015

La Spezia - Questa mattina l’Ufficio Immigrazione della Questura spezzina ha ultimato l’iter finalizzato all’espulsione dal territorio nazionale di un 44enne tunisino, irregolare in Italia, pluripregiudicato, resosi responsabile di numerosi reati, molti dei quali per violazione della normativa sugli stupefacenti, commessi in diverse province tra Piemonte, Veneto, Toscana e Liguria e per i quali si trovava in carcere fin dal 2015.

Lo straniero, al momento della scarcerazione da Villa Andreino, ha trovato ad attenderlo i poliziotti che, dopo l’accompagnamento in Questura per gli adempimenti di rito, in esecuzione di provvedimento di trattenimento del Questore della Spezia l’hanno condotto presso il Centro per i Rimpatri di Torino, da dove verrà definitivamente espulso dal territorio nazionale.