Esercizi pubblici passati al setaccio, sanzioni per 5mila euro

La Spezia - Proseguono i controlli interforze ai pubblici esercizi e ai circoli privati della città della Spezia. Nella serata di ieri la task force interforze, composta da personale della Divisione Amministrativa, della Questura e della Polizia Scientifica, dipendenti della Polizia Municipale, militari della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri, integrata con personale dell’Ispettorato del Lavoro e coordinata da un funzionario della Questura, ha permesso di controllare approfonditamente 7 esercizi pubblici del centro cittadino ed un circolo privato, identificando complessivamente 57 persone, di cui 30 straniere, e di elevare sanzioni per circa 5mila euro complessivi.

In particolare al titolare di un pubblico esercizio sono state applicate due sanzioni da mille euro per irregolarità amministrative e una sanzione da mille euro per una violazione del Tulps (Testo unico leggi pubblica sicurezza) relativa alla diffusione della musica in assenza di autorizzazione. Per un pubblico esercizio sono in corso approfondimenti a cura dell’Ispettorato del lavoro ed è stata accertata una violazione per mancata revisione del registratore di cassa, con applicazione di una sanzione di mille euro a carico del titolare; per un circolo privato, in cui è proseguita la diffusione musicale oltre la mezzanotte, è scattata una sanzione di 1.032 euro, per violazione di una prescrizione del Tulps.; per i controlli effettuati ad altri esercizi pubblici di Corso Cavour, Via Rattazzi e Via del Prione non sono state riscontrate irregolarità.