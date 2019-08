Escursionista 85enne accusa un malore, arrivano Vigili del Fuoco e Soccorso alpino

La Spezia - Malore per un escursionista 85enne che questa mattina si è avventurato su per il sentiero 504 per raggiungere la chiesa di Sant'Antonio. L'uomo è partito da Pegazzano ma sul tratto che conduce a Biassa ha avvertito un dolore al petto.

Alcune persone hanno notato l'uomo in difficoltà e hanno immediatamente chiamato il numero unico di emergenza per richiedere aiuto.

Una volta arrivati sul posto i Vigili del Fuoco, il personale sanitario e i volontari del Soccorso alpino hanno immobilizzato l'infortunato su una barella da sentiero e lo hanno trasportato a Biassa dove un'ambulanza lo ha portato al Pronto soccorso.