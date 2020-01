Esce dal carcere e stupra la ex, lei trova il coraggio e lo denuncia

La Spezia - Ha avuto un permesso premio, ha raggiunto l'ex compagna l'avrebbe stuprata e segregata per giorni. è la storia agghiacciante, avvenuta alla Spezia, raccontata nel corso della puntata di "Storie italiane", in onda tutte le mattine su Rai Uno e condotto da Eleonora Daniele.

Una storia complessa raccontata nel corso di un approfondimento di una vicenda di cronaca nera, legata a una giovane donna scomparsa da ottantadue giorni in provincia di Padova. La vicenda avvenuta nello Spezzino riguarda una 25enne raggiunta dall'ex fidanzato uscito dal carcere con permesso premio. L'uomo poi l'avrebbe segregata per tre giorni, stuprata e minacciata di morte. Lui poi sarebbe rientrato in carcere dove doveva scontare una pena per altri reati non riconducibili alla violenza sessuale.

Nella copertina del servizio alcuni dettagli: la donna, che ormai si era fatta un'altra vita, sarebbe stata costretta a mandare un messaggio alla madre per convincerla che avrebbe passato la notte da un'amica e quindi di non preoccuparsi. Le accuse nei confronti dell'uomo sarebbero di violenza sessuale e sequestro di persona.

Quando è uscito dal carcere lui avrebbe trovato la ex e minacciandola con un coltello l'avrebbe costretta a rientrare in casa per poi segregarla, picchiarla e violentarla ripetutamente. Oltre alle percosse si sarebbero aggiunte le minacce di morte per far interrompere la nuova relazione alla vittima. Finito l'incubo la giovane non ha perso la speranza e si è confidata con un'amica per poi fare denuncia. Sul suo corpo erano presenti i segni della violenza.