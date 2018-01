Esami di guida `all´eternit`, la rabbia delle autoscuole

Da un paio di giorni i resti di una o più tettoie sono abbandonati nel piazzale della stazione ferroviaria dei Boschetti. La preoccupazione di esaminatori e docenti.

La Spezia - Non basta l'agitazione di dover sostenere l'esame di pratica per ottenere la patente di guida, adesso, ci si mette anche l'eternit. Già da un paio di giorni i docenti di diverse autoscuole spezzine non hanno potuto fare a meno di notare che in prossimità del piazzale della stazione ferroviaria del quartiere Boschetti erano presenti, appunto, i resti di una tettoia.

Le pessime condizioni dei materiali favoriscono la dispersione dei pulviscoli pericolosi e la preoccupazione sia dei docenti che gli esaminatori è principalmente per i ragazzi che devono affrontare la prova.

"Quando ci sono gli esami - raccontano alcuni insegnanti - spesso si rimane in quella zona anche quattro ore, perché da lì che partono e si sviluppano gli esami. Certamente non è una condizione ottimale per i ragazzi. Dopo esserci messi in contatto con la Municipale siamo stati indirizzati su Arpal e sul Comune che dovrà provvedere alla rimozione".

Sulla "scena del crimine" oltre alle tettoie sono presenti guanti e mascherine. Nulla vieta di pensare che chi abbia abbandonato i materiali abbia usato una certa cura. A conti fatti però stamani sono ancora presenti i resti che non fanno dormire sonni tranquilli a chi deve passare in quella zona buona parte della giornata.

Non è nemmeno da escludere che in aiuto della segnalazione ci sia anche l'occhio elettronico della videosorveglianza. Bisogna aspettare e vedere.