Eroina, la Polizia ferma lo spaccio mattutino in Corso Cavour

La Spezia - Corso Cavour, sabato mattina. Nel corso di un mirato servizio antidroga un equipaggio della Squadra Mobile spezzina addocchiava un cittadino straniero già noto, salire a bordo di un’autovettura in transito, dalla quale scendeva pochi istanti dopo, allontanandosi repentinamente. Dal successivo controllo del conducente, uno spezzino di 37 anni, gli operatori constatavano l’avvenuto acquisto di una dose di sostanza stupefacente del tipo eroina, avvenuto all’interno del mezzo, per cui lo stesso veniva segnalato alla Prefettura come assuntore ai sensi. Lo straniero, identificato poi come un cittadino tunisino di 35 anni, peraltro irregolare e con numerosi pregiudizi di polizia a carico, fermato e accompagnato in ufficio, veniva indagato a piede libero per il reato di spaccio di stupefacenti. Successivi accertamenti hanno evidenziato che il tunisino si trova attualmente sottoposto, su provvedimento del Giudice del Tribunale di Sorveglianza di Massa, alla detenzione domiciliare, con facoltà di assentarsi in determinati orari, per cui è stato altresì segnalato, all’Autorità Giudiziaria di Massa, per aver violato le prescrizioni contenute nella misura.