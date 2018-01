Erboristeria nel mirino dei ladri che scappano a mani vuote

Il titolare racconta: "Servirebbero più telecamere". Sui fatti sta indagando la Polizia di Stato.

La Spezia - La serranda alzata a metà, danni per migliaia di euro. Anche se i ladri sono dovuti scappare a mani vuote, ora, Matteo Chemi titolare dell'erboristeria "Il Germoglio" Via Roma dovrà affrontare delle spese ingenti per riparare i danni subiti.

Ed è proprio lui a raccontare a CDS com'è andata. "Mi hanno segnalato che la serranda del mio negozio era sollevata a metà. Noi però eravamo chiusi da venerdì scorso. Ho chiamato immediatamente la Polizia di Stato con la quale abbiamo riscontrato evidenti segni che potevano ricondurre ad un'effrazione: il motore della serranda era rotto e la porta è stata danneggiata seriamente. Siamo dotati di un funzionale sistema d'allarme che non è scattato perchè i ladri non sono riusciti ad entrare. Avendo visto però i danni che hanno fatto all'esterno del negozio non voglio pensare a come avrei potuto trovarlo nel momento in cui fossero riusciti a entrare e magari non trovare quello che cercavano come ingenti somme di denaro".



Il colpo è andato in fumo e il titolare ha fatto denuncia. La vicenda adesso è in carico alla questura. La posizione del negozio e la circostanza rimettono al centro il tema della videosorveglianza agli angoli delle strade. "Sono sincero - conclude Matteo Chemi - sarebbe importante che ci fossero più telecamere. Tutte le grandi città ne sono dotate e la Spezia non è da meno".

Il tentato furto si sarebbe consumato nell'ultimo fine settimana di festa tra venerdì e domenica dunque. Non ci sarebbero testimoni che hanno sentito o visto cose particolari il rumore di una serranda può essere facilmente confondibile con altri rumori della strada.