Era il volontario più anziano, la Croce gialla piange Vito Galluzzo

La Spezia - Se ne è andato oggi il più anziano volontario della Pubblica assistenza Croce gialla della Spezia Vito Galluzzi. Aveva 76 anni. Profondo cordoglio per la Pa, che lo ricorda così: "Sempre disponibile con tutti ha prestato il suo servizio di accompagnamento dei pazienti con il suo solito canticchiare fino a quando l'età e i primi disturbi della malattia non lo hanno costretto al riposo. Unita alla famiglia per un ultimo abbraccio l'Associazione parteciperà ai suoi funerali che si terranno sabato 10 alle ore 10 nella chiesa della Pieve di San Venerio alla Spezia".