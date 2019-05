Entra in ascensore con la turista e sfodera il coltello

La vittima è una donna che ha reagito ed è riuscita a mettersi in salvo, chiedendo poi aiuto alle forze dell'ordine.

La Spezia - Aggredita in pieno centro mentre si trovava all'interno dell'ascensore che da Via del Prione sale su Via XX Settembre. La vittima è una donna che alloggiava in un albergo della zona e che ha avuto la prontezza di reagire nei confronti di un'altra donna che ha tentato di rapinarla. L'aggredita, di nazionalità italiana, è rimasta all'interno della cabina pubblica insieme alla sconosciuta che, armata di coltello, voleva portarle via tutto quello che aveva con sé. La vittima, nonostante il terrore di quegli interminabili momenti, è riuscita a reagire facendo scappare l'altra a mani vuote. Si è poi rivolta al personale dell'hotel dove alloggiava per raccontare ciò che le era accaduto alle forze dell'ordine. Sui fatti sta indagando la Polizia di Stato. L'individuazione dell'autrice della tentata rapina sembra poter andare a buon fine. Elementi utili arriverebbero dalle numerose telecamere presenti in zona che dovrebbero aver ripreso la scena.