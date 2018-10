Enel sull'inchiesta di Perugia: "La nostra estraneità sarà accertata"

La Spezia - "In merito alla notizia dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari relative alla presunta contaminazione di alcune aree nel Comune di Piegaro (Perugia) (qui l'articolo), Enel Produzione precisa quanto segue.



Come già evidenziato nelle sedi amministrative, la Società ribadisce di aver sempre agito nel miglior interesse del territorio e dell’ambiente. Eventuali responsabilità per i reati contestati non sono imputabili a Enel Produzione. In linea con la propria politica ambientale, Enel Produzione ha, peraltro, già svolto da tempo interventi paesaggistici in quelle aree e si è impegnata ad effettuare ulteriori attività di natura ambientale anche laddove di responsabilità di soggetti terzi.



In ogni caso, la Società confida che nel corso delle prossime fasi del procedimento si potrà accertare la propria estraneità, e quella dei propri dipendenti, ai fatti contestati. Enel Produzione continuerà a collaborare con le autorità amministrative e con la magistratura per chiarire ogni aspetto, al fine di favorire il ripristino ambientale delle zone indicate nel provvedimento, riservandosi ogni diritto di rivalsa sui soggetti eventualmente responsabili".