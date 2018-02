Emergenza freddo, la Caritas aumenta i posti letto

Don Luca Palei: "Eravamo pronti da tempo per un piano del genere, e ora lo stiamo attivando”.

La Spezia - Grande freddo alle porte e la Caritas si prepara per aiutare i meno fortunati. Nei prossimi giorni sono previste nuove discese della colonnina di mercurio, e nella seconda parte della settimana, come ha avvertito la Protezione civile regionale, potrebbe nevicare anche a quote basse.



Cresce dunque la mobilitazione di quanti si adoperano per venire incontro alle esigenze delle persone “senza tetto”, che sono in numero crescente sia a causa della crisi economiche sia del fenomeno migratorio. La Caritas diocesana ha quindi deciso di incrementare il numero dei posti letto disponibili nella struttura “Locanda del Samaritano”, presso la Cittadella della pace di Pegazzano.



“Da quaranta brande – spiega il direttore don Luca Palei – saliamo a sessanta, mentre altri venti posti sono operativi in via Brugnato per donne e ragazze. Eravamo pronti da tempo per un piano del genere, e ora lo stiamo attivando”. La Caritas opera in città anche con gli “Angeli del freddo”, volontari che avvicinano le persone in difficoltà lungo le strade portando loro sostegno.