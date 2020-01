Elena e le amiche tornano fra le braccia dei genitori

La Spezia - Quarantotto ore di ansia e cattivi pensieri, frantumati fortunatamente questa mattina: Elena Meta è stata trovata. La madre, Rudina Piku, che aveva dato l'allarme ieri sera attraverso i social network, può finalmente tirare un sospiro di sollievo: quel "la sto andando a recuperare" è la frase più bella che si poteva leggere, soprattutto per tutti coloro i quali hanno tentato di dare una mano nelle ricerche, con un qualsiasi prezioso indizio. Oltre ai tratti somatici e ai vestiti, in quella descrizione erano stati sottolineati alcuni dettagli utili alla ricerca: che al momento della scomparsa indossava un bomber nero con una maglietta arancione, jeans blu, uno zainetto viola. E che, d'abitudine, indossasse un cappello oppure una bandana. Anche le amiche che erano con lei, tutte minorenni, sono tornate fra le braccia dei loro genitori. Ieri sera alcuni utenti sostenevano di aver visto le tre adolescenti nel quartiere di Mazzetta in diverse circostanze durante la giornata. La denuncia della scomparsa era stata formalizzata ieri mattina al Comando provinciale dei Carabinieri della Spezia.



Questa mattina la svolta: Elena e le ragazze che erano con lei, per le quali non sono state diffuse le generalità per una questione di privacy da parte delle famiglie, sono state avvistate nuovamente nella zona del centro commerciale "Le Terrazze". Alcuni testimoni quindi hanno avvertito le forze dell'ordine che arrivate sul posto le hanno portate negli uffici nell'attesa dell'arrivo delle famiglie.