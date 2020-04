E' ripartita la conta dei decessi: tre in 24 ore

La Spezia - Come previsto, il fatto che ieri non ci siano state vittime legate al coronavirus non poteva essere il segnale di un'emergenza finita. E così oggi si torna sui numeri che abbiamo tristemente imparato a contare da un mese a questa parte. Oggi l'ASL 5 segnala tre nuove vittime positiva al Covid-19. Sono tre ultraottantenni: un uomo di 84 anni ricoverato presso il preparto di Medicina dell'ospedale San’Andrea e residente nel capoluogo: un uomo di 80 anni ricoverato in Rianimazione presso il San Bartolomeo di Sarzana e residente nel comune di Sarzana e una donna di 87 anni ricoverata in Multispecialistica, sempre a Sarzana e residente proprio a Sarzana. Tutti e tre i pazienti sono deceduti ieri pomeriggio.