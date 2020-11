E' morto il 56enne di Cadimare che si era lanciato nel canale per sfuggire alle fiamme

La Spezia - Non ce l'ha fatta Giovanni Di Fraia, il 56enne ricoverato all'ospedale Villa Scassi di Genova per le ustioni riportate in seguito all'incendio della sua villetta a Cadimare e per le ferite causate dalla caduta nel canalone nel quale si era gettato per sfuggire alle fiamme.

Un volo di sei metri alla ricerca della salvezza rappresentata dall'acqua.

All'interno dell'abitazione era presente anche la madre che è riuscita a uscire appena in tempo. Sono ancora in fase di accertamento le cause dell'incendio e la dinamica dell'accaduto nella villetta, sequestrata e dichiarata inagibile.