E' morto Umberto Cappuzzi, Sunia in lutto

La Spezia - Grave lutto per il Sunia della Spezia, è venuto a mancare Umberto Cappuzzi, storico militante e volontario del

sindacato, "uno di quegli amici che nell’ombra, senza alcuna luce della ribalta hanno svolto e svolgono un prezioso

lavoro". Franco Bravo, della Direzione Nazionale del Sunia lo ricorda con affetto per le battaglie condotte per decenni fianco a fianco e per i risultati ottenuti a difesa dei diritti degli inquilini. "E’ anche per uomini come Umbè che il Sunia della Spezia è diventato una grande organizzazione, un punto di riferimento nazionale. La perdita ci rattrista e ci spezza il cuore, un abbraccio a tutti i suoi cari dicendo loro che Umberto ci mancherà moltissimo e il suo impegno, la sua generosità, il suo rigore ci saranno di insegnamento per il futuro e il Sunia li porterà sempre con se. Alla famiglia giriamo virtualmente le decine e decine di messaggi di condoglianze pervenuti telefonicamente". Anche Cristiano Ruggia, segretario provinciale, ha voluto dedicargli un pensiero: "La sua scomparsa è una grave perdita per tutti noi, nel pur breve tempo che ho avuto la fortuna di conoscerlo ho potuto apprezzare le sue doti umane di persona seria, dedita alla causa del sindacato a cui dedicava volontariamente, infaticabilmente e quotidianamente tanto impegno. Tale impegno era profuso con uno slancio affettivo e disinteressato, sempre più raro al giorno d’oggi".