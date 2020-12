E' morto Sergio Manzoni, fu dirigente del Pri spezzino

La Spezia - A Roma ove da alcuni anni s’era trasferito presso la figlia più grande è venuto purtroppo a mancare all’età di 94 anni il Comm. Sergio Manzoni persona d’elevato profilo morale che alla Spezia ha ricoperto importanti incarichi distinguendosi sempre per intelligenza ed equilibrio. Dipendente Enel e, fin da giovanissimo, iscritto al Partito Repubblicano Italiano, Sergio è stato presto chiamato a far parte del gruppo dirigente del Pri spezzino e, in tale ambito, a svolgere il delicato compito di Segretario Amministrativo, ruolo da lui poi assolto per lungo tempo con probità e scrupolo assoluti. Altrettanto impegno ha altresì dispensato nell’ambito delle attività sociali presiedendo per quarant’anni il Comitato Provinciale dell’Endas ovvero dell’Ente Nazionale Democratico d’Azione Sociale dando vita alla Spezia a circoli e ad attività sportive, culturali, ricreative. Una persona buona ed intelligente. Per molti di noi - allora giovani repubblicani - ha saputo essere un fratello più grande : discreto, affettuoso, sorridente. Impossibile dimenticarlo. Alle sue amatissime figlie e ai nipoti le più sentite condoglianze.



Piergino Scardigli