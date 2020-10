E' morto Roberto Bertonati, per oltre trent'anni stimato dirigente provinciale

Cordoglio in provincia

La Spezia - La provincia spezzina piange Roberto Bertonati, conosciuto e stimato dirigente pubblico della Provincia della Spezia che dal 1974 al 2009, data in cui dovette lasciare il servizio per motivi di salute, ha ricoperto incarichi di rilievo. A ricordarlo il presidente Pierluigi Peracchini che ha voluto ricordare la sua figura a nome di tutta l’amministrazione provinciale: "Ha lasciato un ricordo indelebile in quanti lo hanno conosciuto ed hanno lavorato con lui. A tutta la sua famiglia ed ai suoi cari invio, anche a nome di tutti i membri dell’amministrazione provinciale, le mie più sincere condoglianze". Al ricordo del primo cittadino si associa anche la redazione tutta di Città della Spezia.











La Spezia, 19/10/2020









