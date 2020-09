E' morto Luigi Salvati, protagonista dei successi del porto spezzino

La Spezia - La Spezia piange la scomaparsa del dottor Luigi Salvati, protagonista dei successi del porto spezzino di cui è stato primo segretario generale ai tempi della presidenza Bucchioni, oltreché Direttore dell'Azienda dei Mezzi Meccanici, presidente del Consorzio bacini di carenaggio e membro del Rotary Club La Spezia. L'associazione Agenti Marittimi partecipa al dolore della famiglia sottolineando la professionalità e il garbo, memoria di chi lo ha frequentato.



Una scomparsa che naturalmente olpisce tutta la comunità portuale della Spezia che ha voluto subito stringersi attorno alla famiglia attraverso la nota congiunta delle tre associazioni degli operatori – Agenti marittimi, Spedizionieri e Doganalisti – che interpreta il comune e profondo sentimento di partecipazione e di gratitudine per un protagonista

del successo del porto spezzino. Napoletano di origine, già alto dirigente a Roma del Ministero della Marina Mercantile, fu chiamato a dirigere l’Azienda dei Mezzi Meccanici con cui seguì con competenza e lungimiranza gli anni di uno straordinario sviluppo, salutato come “miracolo spezzino” .



Nel ricordo, che porta la firma dei presidenti Andrea Fontana, Bruno Pisano e Giorgio Bucchioni, si fa riferimento alla parentesi da egretario dell’istituita Autorità portuale "potendo così proseguire in continuità il suo lavoro attento e innovativo con le caratteristiche di una professionalità e di un garbo nelle relazioni che hanno lasciato testimonianze mai dimenticate anche perché ha fatto scuola la gestione di una intelligente burocrazia attenta alle esigenze degli

operatori nella cornice di un equilibrato e costruttivo rapporto tra pubblico e privato, che ha agevolato non solo la coesione di tutta la comunità portuale ma anche la spinta condivisa che ha fatto raggiungere traguardi di continua efficienza di un porto diventato per molti anni un modello".