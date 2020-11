E' morto Cesare Delfino, anima e figura carismatica dell'Utl

La Spezia - La Spezia piange Cesare Delfino, docente e co-fondatore dell'Utl. A ricordare la sua figura è Raffaele Plaitano, in qualità di presidente dell'Utl del Comune di Bolano e in rappresentanza del comitato operativo e degli iscritti tutti. Cesare Delfino è stato promotore e figura carismatica dell'Utl da quel lontano settembre del 1996, anno in cui insieme ad gruppo di docenti e in collaborazione con l'amministrazione comunale si diede vita a questo organismo divenuto in più di venti anni non solo strumento di conoscenze ma soprattutto di socializzazione, di comunicazione, simbolo dello "star bene insieme", luogo di incontro di generazioni, agorà di eventi destinati ai cittadini di ogni età e formazione culturale. "Lui stesso presidente e docente, sempre pronto a sollecitare e sostenere gli altri docenti e nello stesso tempo a richiederne l'intervento nell'organizzazione dell'offerta formativa di ogni anno accademico, sempre ricco di discipline e di eventi collaterali, nonché di momenti conviviali di serenità. A lui perciò gratitudine e affetto per i tanti anni di collaborazione proficua e di condivisione di obiettivi".