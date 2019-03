E' morto Aldo Giacchè, addio ad un pezzo della sinistra spezzina

Da sempre vicino all'area riformista di Giorgio Amendola e Giorgio Napolitano, ha trascorso gran parte della sua vita politica nel Pci poi Pds. Si allontanò dal Pd nel 2017 per aderire a Mdp. Paita: "Punto di riferimento, indomito spirito critico".

La Spezia - E' morto Aldo Giacchè, sindaco della Spezia fra il 1976 e il 1983. Grande protagonista della storia politica e amministrativa della sinistra alla Spezia e nel Paese, è stato infatti senatore della Repubblica per la IX e X legislatura, avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 14 aprile. Un punto di riferimento per un’intera generazione di dirigenti, per la sua visione e intelligenza, ma anche per il suo indomito spirito critico e la sua capacità di sfidare, a mettersi in discussione. "Aldo è stato un convinto riformista - lo ricorda per prima l'onorevole Raffaella Paita - che ha contribuito da sindaco, da senatore al progresso della sua amatissima città".



Aldo Giacché è stato il primo segretario della Federazione giovanile comunista dopo la Liberazione; in seguito giunse a ricoprire l'incarico di Segretario Provinciale del PCI dal 1968 al 1976. Sindaco della città dal 1976 al 1983; proprio nel 1983 venne eletto senatore, rimanendo parlamentare sino al 1992. Da sempre vicino all'area riformista di Giorgio Amendola e Giorgio Napolitano, Giacché ha fin dall’inizio, e ancora oggi, caratterizzato il suo impegno per una particolare sensibilità verso i temi della partecipazione democratica e popolare. Fra i suoi più importanti successi politici è da ricordare la conquista alla sinistra del comune della Spezia nei primi anni '70, archiviando definitivamente la convergenza tra Dc e Psi. Giacché è stato il sindaco che ha dato un forte impulso ai servizi sociali, alle aree verdi, e ha promosso una riforma dell'assetto urbanistico della città, a cominciare dalla Spallanzani.



Dal Pci al Pds, nell'ultima parte della sua vita ha assunto posizioni spesso critiche nei confronti del Partito Democratico. Non a caso due anni fa aveva aderito ad Articolo1 MDP. La sua scelta risultò motivata dalla necessità di ricostruire un partito fondato sulla partecipazione e saldamente ancorato all'orizzonte ideale e politico della sinistra e del movimento dei lavoratori, dopo la parentesi liberale del Pd renziano. Giacché èeraconvinto che l'abbandono della politica della partecipazione, che aveva caratterizzato l’azione dei comunisti alla Spezia, fpsse una delle ragioni cruciali della recente sconfitta del centrosinistra nella nostra città.