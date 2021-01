E' morto Alberto Conforti, uno dei "ragazzi del 76"

La Spezia - La Spezia saluta Alberto Conforti, deceduto questa notte. Personaggio molto conosciuto in città per essere stato nel gruppo dirigente di Oto Melara S.p.A. Insieme a Gustavo Stefanini, Arcangelo Ferrari, Sergio Ricci, Piero Borachia costituiva il gruppo che venne poi definito "I ragazzi del 76", ovvero coloro che seppero difendere l'arma di punta dell'azienda, il cannone navale da 76, dalla concorrenza statunitense costruendo la fortuna della fabbrica. Classe 1937, è stato nsignito nel 2003 della Stella al merito del lavoro. Alla famiglia le condoglianze della redazione di Città della Spezia. Lo hanno ricordato in tanti, fra amici storici, semplici conoscenti o colleghi di lavoro che hanno saputo apprezzarne oltreché la professionalità anche il suo spirito scherzoso, quella pungente ironia da gentiluomo, la sua innata gentilezza e generosità.



Fra i tanti commenti commossi anche quello di Guido Melley, che Conforti aveva appoggiato nell'ultima tornata amministrativa elettorale del 2017: "Mi mancheranno la tua simpatia, le tue battute argute, il tuo sorriso disincantato e la tua intelligenza. Mi mancheranno le tue domande curiose sulla mia attività politica come la voglia di discutere di tutto e di tutti. Sempre con quel mezzo toscano in bocca seduto ai tavolini del Peola, piuttosto che sugli spalti delle palestre di basket ad applaudire Pietro e Bianca o ancora a Portovenere, nella “tua” Portovenere dove tutti conoscevano la tua cordialità ed il tuo spirito sempre allegro. Buon viaggio Alberto e riposa in pace". Anche Gabriella Tartarini ha voluto ricordarlo: “Se ne va un caro amico della mia giovinezza! Che dispiacere atroce". Anche Paolo Asti, ex assessore comunale, non ha mancato di ricordarlo: “Un amico è un uomo d’azienda, che ho avuto il piacere di conoscere e di frequentare fin dalla mia giovane età. Ironico e capace di battute fulminanti ma mai offensive. Teneva solo per gli amici più intimi il piacere di mostrare la sua pittura di gioventù e il suo talento artistico, sacrificato per i numeri a cui ha dato di conto per una vita. Mancherà non solo agli amici ma alla città intera“. Cosi anche la redazione di Città della Spezia si unisce alle condoglianze alla famiglia.