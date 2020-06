La Spezia - Non saranno certo le nuvole di passaggio che vedremo a tratti, a mutare il corso di questa prima settimana d'estate, che si annuncia all'insegna del bel tempo con sole splendente per giorni. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 29.6°C, la minima di 18.7°C, lo zero termico si attesterà a 3987m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudovest. Mare poco mosso.