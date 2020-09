E' in quarantena ma apre il negozio, denunciato. Controlli serrati sulle mascherine

La Spezia - Doveva essere in quarantena ma lo hanno trovato nel suo negozio di Via Prione. L'esercizio era aperto e con un'operazione della Municipale l'uomo, cittadino bengalese è stato denunciato e multato per l'inosservanza delle leggi sanitarie. Saracinesche abbassate dunque per il suo negozio. Sono intervenuti anche il Servizio di Igiene pubblica dell'Asl, polizia e carabinieri per una serie di controlli per il rispetto delle normative vigenti per il contenimento della Covid

Ma non è l'unico atto condotto in queste ore: sempre la Municipale ha sanzionato due italiani, a Migliarina e in centro, totalmente sprovvisti di mascherina e renitenti all'uso delle stesse. Le due persone sono state sanzionate con un verbale di 400 euro per la violazione dell'ordinanza emanata sabato scorso dal presidente della Regione. Identificati anche alcuni ragazzini, non sanzionabili per la giovane età, non facenti uso del dispositivo di protezione di cui erano in possesso e che a seguito dell'intervento hanno utilizzato.



Questa stretta rientra nelle operazioni atte al rispetto dell'ordinanza del presidente della Regione Liguria che impone l'obbligo di indossare mascherine nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. "Dopo una prima fase - si legge nella nota della Municipale -, nel pomeriggio di sabato e nella giornata di domenica, durante la quale il Comando di Via La Marmora ha disposto per una intensa attività informativa sul provvedimento nei luoghi più frequentati, da oggi, anche a seguito delle conclusioni di vertice in prefettura, gli agenti della Polizia Municipale hanno dato luogo ad attività di contrasto a comportamenti non conformi all'ordinanza regionale".