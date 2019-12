E' il giorno dei botti, controlli mirati per un Capodanno sicuro

La Spezia - Fra una manciata di ore saluteremo il 2019 per abbracciare l'anno nuovo e come ogni coda di anno non sono mancati i controlli sulla vendita degli artifizi pirotecnici da parte delle forze di polizia. Da metà dicembre, pattuglie della Divisione Polizia Amministrativa della Questura della Spezia hanno avviato controlli mirati ad esercizi autorizzati alla vendita di materiale pirotecnico, al fine di accertare la presenza di prodotti esplodenti illegali o detenuti in quantitativi superiori a quanto consentito dalla normativa vigente. I servizi, partiti dal capoluogo, sono stati estesi a tutta la provincia.

In particolare nei giorni 27 e 28 dicembre sono stati controllati complessivamente quindici esercizi di vendita al dettaglio di artifizi pirotecnici, di libera vendita, senza riscontrare irregolarità. Solo ieri sono stati altresì controllati tre esercizi di minuta vendita, muniti di licenza di P.S., a Sarzana ed a Castelnuovo Magra, nonché due armerie. I controlli proseguiranno fino a tarda sera anche nei confronti di attività ambulanti.



Per evitare rischi si richiama, ancora una volta, l’attenzione sull’importanza di un utilizzo responsabile dei “botti”, secondo le raccomandazioni formulate anche quest’anno dagli artificieri della Polizia di Stato: utilizzare solamente prodotti pirotecnici autorizzati e muniti di etichettatura completa, recante marchio CE, ricordando che l’uso di materiale artigianale, che non rispetta le norme di sicurezza, è causa, ogni anno, degli incidenti di maggior gravità. Dopo l’acquisto i fuochi d’artificio devono essere trasportati in modo idoneo e non, ad esempio, alla rinfusa dentro tasche, borse o zaini. Devono poi essere conservati fuori dalla portata dei bambini, in luogo asciutto e lontani da fiamme libere o fonti di calore. Sulle istruzioni è riportato se il fuoco d’artificio può essere utilizzato in casa oppure se deve essere utilizzato solo all’aperto. Subito dopo l’accensione, operazione da farsi stando il più lontano possibile dalla miccia e indossando abiti non infiammabili, bisognerà allontanarsi alla distanza riportata sulle istruzioni. Qualora il prodotto non funzionasse correttamente, non si devono tentare nuove accensioni.



Accanto a queste prime fondamentali accortezze, si consiglia l’utilizzo di fuochi artificiali alla presenza costante di adulti, lontano da aggregazioni di persone e da oggetti infiammabili, quali dehor, tende esterne. Si esortano i cittadini ad evitare di raccogliere oggetti inesplosi trovati in stato di abbandono, anche nella giornata di domani, poichè potrebbero essere ancora attivi. La Questura della Spezia augura a tutti un buon Capodanno, all’insegna della responsabilità, rilanciando lo slogan coniato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per l’imminente San Silvestro #festeggiainsicurezza. La sala operativa della Questura coordinerà i servizi dispiegati sul territorio, gli interventi richiesti e le segnalazioni della cittadinanza, a tutela di tutti.