Duecento telecamere collegate alla questura

La Spezia - Sin dal suo primo incontro, il 2 agosto scorso, il Questore aveva chiesto al Sindaco Peracchini di accelerare le operazioni di remotizzazione della videosorveglianza cittadina in Questura, disallineata da tempo per oggettivi problemi tecnici.

Dallo scorso 7 dicembre il segnale di circa 200 occhi elettronici che vegliano sulla sicurezza è attivo anche nella sala operativa della Questura giorno e notte.

Si tratta di immagini ad alta definizione che riprendono nodi strategici del capoluogo, cui vanno ad aggiungersi le telecamere attestate presso lo stadio comunale “A.Picco”.

La Zona Telecomunicazioni della Polizia di Stato, sedente a Genova e gli informatici della Questura, hanno bruciato tutte le tappe per implementare la sofisticata tecnologia di sup-porto al sistema e consegnare il nuovo videowall in sala operativa nei giorni scorsi, proprio alla vigilia del derby Spezia-Livorno e dello shopping natalizio.

Ieri pomeriggio, alla definitiva messa a regime del sistema, il prefetto della Spezia Antonio Lucio Garufi ed il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini sono stati accolti dal Questore e dal Dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico Commissario Capo Dr. Mulas, nella rinnovata sala operativa, dove hanno potuto apprezzare la bontà dell’innovazione tecnologica su descritta.

Il prefetto ha voluto ricordare che è già stato validato, in occasione di recente Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica in Prefettura, il progetto d’implementazione del sistema di videosorveglianza cittadina proposto dal sindaco, con la previsione di nuove te-lecamere in ulteriori aree sensibili.

Il sindaco ha ribadito che i progetti di sicurezza integrata sono tuttora all’attenzione proprio perché consentono alla Città e alle Forze di Polizia di garantire una maggiore vicinanza al-la collettività.

Anche l’assessore alla Sicurezza Medusei ha visitato la Sala Operativa, confermando l’utilità del sistema già di uso corrente per la Polizia Municipale.

Il questore e il vicario, nell’illustrare le potenzialità del sistema così come integrato nelle attività tipiche di polizia, hanno voluto precisare che al di là del collaudato impiego dell’impianto di videosorveglianza da parte degli uffici investigativi, funzionale al perse-guimento degli autori di illeciti, il grande valore aggiunto è nella visione live, che consente agli operatori di acquisire maggiori informazioni sugli scenari operativi, di prendere in cari-co le richieste delle vittime già dalla prima telefonata di aiuto e di indirizzare al meglio le Volanti, garantendo a tutti una più efficace cornice di sicurezza.

Già nei giorni di sperimentazione sono stati registrati ottimi riscontri operativi, specie a fa-vore di vittime di aggressione e/o d’intimidazione, anche in casi subito dopo presi in carico come “Codice Rosso”.

Grazie alla destinazione ai servizi di Volante del personale neoassegnato dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed al contributo del Comune per l’attestazione della videosorve-glianza cittadina in sala operativa, la Polizia di Stato spezzina punta ad un Natale sicuro.