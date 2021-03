Due vittime al San Bartolomeo, aumentano ricoverati in Liguria

La Spezia - Sale ancora il numero delle degli spezzini deceduti con positività a Covid-19 da inizio pandemia. Sono stati infatti inseriti nel bollettino odierno i decessi avvenuti venerdì di due uomini di 60 e 77 anni entrambi mancati al San Bartolomeo di Sarzana che portano a 403 il dato totale della nostra provincia. A livello regionale invece il numero sale a 3.736 con gli otto totali inseriti oggi ma risalenti anche a giovedì.

Per quanto riguarda i positivi nelle ultime 24 ore sono stati 321 (inviduati con 3.456 tamponi molecolari e 1.711 antigenici rapidi) che portano il totale dei casi attivi a 6.402, dei quali 891 in Asl5 dove i soggetti in sorveglianza attiva sono 738 su 6.315 liguri.

Sempre a livello regionale sale bruscamente il numero dei nuovi ospedalizzati che oggi sono 22 portando così il totale a 598 di cui 64 in terapia intensiva. Dato che resta però invariato nella nostra provincia dove i ricoverati sono in totale 73 con sette terapie intensive.

Buone notizie infine per i 280 nuovi guariti che portano il totale da inizio pandemia a 72.560.



Di seguito il dettaglio dei nuovi positivi, riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 66



SAVONA (Asl 2): 53



GENOVA: 150, di cui:



· Asl 3: 133



· Asl 4: 17



LA SPEZIA (Asl 5): 50



Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2