Due vittime a Sarzana, ricoveri in calo

La Spezia - Sono due le vittime Covid correlate negli ultimi due giorni alla Spezia e provincia. Si tratta di una donna di 76 anni e di un uomo di 81 anni. Ma ci sono altre due vittime relative ai giorni precedenti - due uomini di 79 e 84 anni - da aggiungere alla conta che ha raggiunto le 313 vittime. Sedici le vittime totali in Liguria tra 13, 14 e 15 gennaio 2021: il più giovane un 63enne ricoverato al San Martino, i più anziani due 90enni spirati rispettivamente al Santa Corona e al Galliera. Il totale delle nuove vittime registrate oggi è di venti: la pandemia ha portato via 3.104 ad oggi.



Ricoveri. Calano i ricoverati di 11 pazienti. Quattro di questi erano ospitati presso il San Bartolomeo di Sarzana, quindi in ASL5 ci sono oggi 143 pazienti di cui 9 in terapia intensiva. In Liguria ci sono 716 ospedalizzati di cui 63 gravi.



Nuovi positivi. Sono 321 su 3.978 tamponi molecolari eseguiti, a cui si aggiungono 2.106 tamponi antigenici. Il dato riferito alla residenza: ad Imperia 62, a Savona 107, a Genova 86 e alla Spezia 63. Tre i nuovi positivi non riconducibili alla residenza in Liguria.



Casi attivi. Sono 1.511 a Savona, 1.032 alla Spezia, 751 ad Imperia e 3.068 a Genova. I residenti fuori regione o all'estero sono 115, mentre i tamponi in fase di verifica

sono 171. Il totale è di 6.648 casi attivi in Liguria.



Isolamento domiciliare. Ci sono 4.138 persone, in calo di 169 rispetto a ieri.



Sorveglianza attiva. In ASL1 830, in ASL2 1.208, in ASL3 1.251, in ASL4 411, in ASL5 623. Il totale è di 4.323 individui.



Guariti*. I nuovi guariti sono 270, portando il totale a 55.783.











* pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell'infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall'inizio dei sintomi - riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020