Due taccheggiatori a spasso per il centro, la Municipale li prende e li denuncia

La Spezia - Hanno tentato di trafugare una paio di occhiali e dei prodotti di profumerie ma la loro mattinata di furti non è proprio andata come si aspettavano. A finire nei guai sono due spezzini di 27 e 46 anni, già noti agli uffici, fermati questa mattina dalla Polizia locale dopo essere stati pizzicati, da un agente fuori servizio, dopo un furto in un negozio di ottica. I due avevano un atteggiamento molto sospetto e l'agente non li ha persi d'occhio e ha seguito i due sino all'inizio di via Prione laddove entrambi sono entrati in un negozio di profumeria con più clienti uscendone subito dopo con un prodotto da bagno.

L'agende della Locale li ha fermati e nel frattempo aveva contattato i colleghi per poi essere raggiunto da un'altra pattuglia inviata dal Comando di via Lamarmora. Per i due spezzini fermati è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria per furto. La refurtiva di valore complessivo superiore a 100 euro è stata riconsegnata ai proprietari degli esercizi commerciali che hanno formalizzato la relativa denuncia.