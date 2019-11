Due settimane di chiusura per la galleria di Marinasco

La Spezia - In considerazione di un consistente intervento di adeguamento di tutta l’impiantistica dal 5 al 18 novembre è prevista la chiusura completa della galleria “Marinasco”. Il percorso alternativo è la strada della Foce. Il Comune della Spezia precisa inoltre che solo il tratto in oggetto sarà interdetto al traffico ma che tutte le altre galleria presenti sulla Variante Aurelia saranno percorribili ed accessibili. In caso di emergenza neve sarà possibile riaprire il transito attraverso la galleria a seconda delle lavorazioni in corso. I primi giorni di chiusura saranno presenti movieri a terra che forniranno indicazioni ai conducenti. Con la chiusura, muta anche il servizio Atc: tutte le corse da e per la Val di Vara, quindi, transiteranno via Foce. Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il nostro Infopoint allo 800322322 da rete fissa e allo 0187522588 da cellulare o consultare il sito www.atcesercizio.it nella sezione “variazioni al servizio”.