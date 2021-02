Due ricoveri in più e un paziente deceduto, la lotta continua

Per quanto in calo i numeri relativi al coronavirus rimangono importanti. Scendono i casi in provincia, ma c'è un letto occupato in più in Terapia intensiva.

La Spezia - Risale alla giornata di lunedì 22 febbraio il decesso di un uomo di 72 anni ricoverato a Sarzana e risultato positivo al Covid-19. Il totale dei decessi di pazienti positivi sale dunque a 388 dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

Altri 56 nuovi casi sono emersi nelle ultime 24 ore nella provincia spezzina, ma il totale dei casi attualmente attivi cala comunque dai 686 di ieri ai 681 di oggi. Ritorna a salire, anche se di poco, il numero dei pazienti ricoverati negli ospedali San Bartolomeo e Sant'Andrea, passati dai 92 di ieri ai 94 di oggi. Lieve aumento anche per i ricoveri in Terapia intensiva saliti a 5 (1 più di ieri).



Simile la tendenza dei numeri regionali, nonostante siano influenzati dalla diffusione del contagio nel Ponente ligure. Con i 285 i nuovi positivi al Covid-19 comunicati oggi, a fronte di 4.760 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 2.947 tamponi antigenici rapidi, il totale dei casi attualmente positivi è di 5.676 (58 meno di ieri). Sono 87 i nuovi contagi registrati in Asl 1, 38 quelli in Asl 2, 79 quelli in Asl 3 e 23 quelli emersi in Asl 4. I casi non riconducibili alla residenza in Liguria sono 2.

Sale a 554 (3 più di ieri) il numero delle persone ospedalizzate e positive al test del coronavirus e sono 55 quelle ricoverate in Terapia intensiva.

Le schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi, con le 11 di oggi, salgono a 3.608 dal marzo scorso.