Due pazienti Covid-19 positivi deceduti al Sant'Andrea

La Spezia - Sale a 120 il numero dei pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali spezzini.

La direzione sanitaria e la direzione medica del presidio ospedaliero di Asl 5, infatti, comunicano che, tra le 14 di ieri e le 14 di oggi, non si sono registrati decessi, ma rende noto che nella mattinata di ieri erano venuti a mancare due pazienti che non erano stati ricompresi nelle precedenti comunicazioni.



Si tratta di:

- una donna di 81 anni, ricoverata in Malattie infettive all'ospedale Sant’Andrea, residente nel comune della Spezia



- un uomo di 70 anni, ricoverato in Malattie infettive all'ospedale Sant’Andrea, residente nel comune della Spezia.