Due nuovi ricoverati nello Spezzino, altre 25 vittime in Liguria

La Spezia - Sono 338 i nuovi positivi al Covid 19 in Liguria dopo i 4.318 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 69 si registrano nello Spezzino mentre sono 116 quelli della provincia di Genova, 77 nell'Imperiese e 68 nell'Asl2 di Savona. Dei nuoi positivi infine 8 non sono riconducibili alla residenza in Liguria.

Sono invece 25 le nuove vittime registrate in Liguria, di queste solo due nelle ultime 24 ore, mentre le altre – risalenti a ottobre, novembre e dicembre – sono state aggiunte in ritardo. “Le aziende – specifica la Regione nel bollettino odierno – da un lato, caricano i dati dei decessi sulla piattaforma ISS, dall’altro, mandano la notifica ad Alisa che si fa carico della classificazione dei decessi e della relativa comunicazione attraverso i flussi giornalieri Covid 19. Il ritardo nella comunicazione di un decesso rispetto alla sua data di accadimento, può essere ricondotto a un ritardo della trasmissione della documentazione (schede Istat) o approfondimenti successivi (ad esempio, riscontro diagnostico post-mortem) ad Alisa, che provvede alla classificazione e all’invio dei decessi”. A livello regionale il numero delle vittime con positività sale a 3.325 da inizio pandemia (348 in Asl5).



Inalterato rispetto a ieri il numero degli ospedalizzati che sono 655 in Liguria (64 terapie intensive) di cui 135 fra San Bartolomeo e Sant'Andrea (nove terapie intensive totali) con aumento di due unità. I casi liguri salgono a 5.441 (781 nello Spezzino) mentre i soggetti i sorveglianza attiva sono 5.098 (849 in Asl5).