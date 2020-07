Due nuovi ospedalizzati nello Spezzino, salgono le sorveglianze attive

La Spezia - Ultime 24 ore senza decessi da Covid 19 in Liguria dove registrano però 24 nuovi positivi, 18 dei quali – come specifica la Regione nel proprio bollettino – da tamponi rilevati nel mese in corso e non riconducibili ad aclun cluster ma evidenziati a seguito di un riallineamento del database sui 182.797 tamponi effettuati (1.967 quelli nelle ultime 24 ore).

Per quanto riguarda la nostra provincia sei segnalano due nuovi ospedalizzati (tre in totale) facenti parte dei 23 positivi totali mentre i soggetti in sorveglianza attiva sono saliti rispetto a ieri da 81 a 112, sono 1286 in tutta la Liguria. A livello regionale il bollettino di oggi, lunedì 27 luglio, seganala un calo di quattro unità nei positivi che sono 1144.