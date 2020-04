Due nuovi decessi al Sant'Andrea, uno al San Bartolomeo

La Spezia - La Direzione sanitaria e la Direzione medica del Presidio ospedaliero di Asl 5 segnalano che nelle ultime 24 ore - dal primo pomeriggio di ieri a quello di oggi, 20 aprile - si sono registrati tre decessi di pazienti positivi al Covid-19. Si tratta di una donna di 57 anni, deceduta ieri in Rianimazione al Sant'Andrea, residente alla Spezia; di un 83enne deceduto oggi al San Bartolomeo di Sarzana, dove era ricoverato in Geriatria. Infine di un altro uomo, 68enne, deceduto oggi nella Rianimazione del civico nosocomio spezzino. I decessi in Asl 5 dall'inizio della pandemia ora sono 110.