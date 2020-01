Due noleggi abusivi fermati dalla Municipale: targhe e conducenti di nazionalità tedesca

La Spezia - A seguito delle segnalazioni pervenuti al comando di Polizia locale e all'assessore comunale alla Sicurezza urbana Gianmarco Medusei in merito alla presenza di veicoli adibiti a noleggio con conducente abusivi nelle vie limitrofe alla Stazione centrale e Largo Fiorillo, il comando di Via La Marmora ha predisposto nel primo pomeriggio una serie di servizi atti a verificare e bloccare tale fenomeno impegnando personale specializzato dell'Area sicurezza.



Nel corso dei controlli programmati gli agenti, che hanno agito con abiti borghesi, alle 14.30 hanno individuato e seguito due minivan con targa tedesca nei pressi della stazione ferroviaria. L'intuito degli agenti ha dato i suoi frutti quando i conducenti si sono fermati nella Via Paleocapa per caricare alcuni turisti di nazionalità tailandese per poi ripartire frettolosamente verso il centro città. Gli agenti prontamente intervenuti procedevano a fermare i veicoli e dopo gli accertamenti minuziosi del caso, riuscivano ad accertare l'attività abusiva dei due conducenti di nazionalità tedesca ai quali venivano contestate le violazioni del caso per un totale di circa 2.800 euro con conseguente fermo amministrativo dei mezzi per 60 giorni.