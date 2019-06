Due incidenti in due giorni, la Napoleonica si dimostra una strada pericolosa

La Spezia - A distanza di poche ore e di poche decine di metri, ieri e oggi si sono verificati due incidenti lungo la Strada provinciale 530, la cosiddetta Napoleonica, che unisce La Spezia e Porto Venere. In entrambi gli episodi le conseguenze per le persone coinvolte non destano particolari preoccupazioni, ma un anno fa le cose andarono in maniera assai differente, con due incidenti mortali nel giro di pochi giorni.



"Quasi ogni giorno si verificano incidenti lungo la Napoleonica - afferma a CDS un residente di Marola - e, al di là della gravità, ci si trova spesso e volentieri con la strada bloccata per ore. A questo si aggiunge il traffico dei mezzi pesanti, che transitano in barba al divieto che vige all'altezza di Fabiano, dove c'è un limite di 32 tonnellate dovuto ai recenti lavori sul ponte sul quale corre l'asfalto. Talvolta in quel punto c'è una pattuglia della Polizia municipale con la postazione mobile dell'autovelox, ma si preoccupano solamente dei limiti di velocità, non di verificare il tonnellaggio dei mezzi che transitano".