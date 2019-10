Due incidenti e un guasto, giornata no sulla Napoleonica

Un centauro finisce in shock room dopo aver perso il controllo della moto in maniera autonoma. Un autocarro rimasto in coda non è ripartito e un altro incidente è accaduto poco più in là.

La Spezia - Traffico in tilt per oltre un'ora lungo la SP 530, la famigerata Napoleonica. Erano le 13 quando un 27enne alla guida di una moto di grossa cilindrata, mentre percorreva la provinciale in direzione Porto Venere, ha perso il controllo della moto in prossimità della curva di Trio. Violento lo schianto contro il muro alla sua destra, tanto da rimbalzare e invadere parte del senso di marcia opposto.

Immediato l'intervento del 118 sopraggiunto con un'autoambulanza della Croce gialla e un'automedica, che ha disposto il trasporto verso la shock room dell'ospedale Sant'Andrea.



Il personale della sezione Infortunistica della Polizia municipale spezzina, presente sul posto per la ricostruzione della dinamica, e i colleghi presenti per gestire la viabilità non hanno fatto in tempo a concludere il lavoro che subito è stato richiesto il loro intervento per l'avaria di un autocarro che non andava in moto dopo essere rimasto incolonnato a causa dell'incidente. E pochi minuti dopo sono stati chiamati per un altro incidente sempre lungo la SP 530, nella semi-carreggiata opposta, a 500 metri dal primo.