Due giorni di sole poi da giovedì peggiora per davvero

ma non sarà un inverno anticipato

La Spezia - La Spezia di desta sotto cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 21.9°C, la minima di 13°C. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Mare mosso. Si va verso una seconda parte di settimana che sarà caratterizzata da un'ondata di maltempo che, secondo le previsioni attuali, ci accompagnerà fino a domenica con forti piogge e temporali.