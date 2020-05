Due etti di droga nell'intestino, fermato sul treno e arrestato

La Spezia - Nell’ambito di alcuni controlli sui treni i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia della Spezia hanno arrestato due cittadini stranieri, un nigeriano di 32 anni e un gambiano di 21 anni, trovati in possesso di droga. i due erano infatti in possesso di tre dosi di marijuana (per un totale di 3,85 grammi) che avevano nascosto nel posacenere della carrozza nella quale erano gli unici viaggiatori.

L'evidente nervosismo mostrato da uno dei due ha poi spinto i militari di svolgere ulteriori accertamenti presso l'ospedale della Spezia. Qui controlli specifici hanno accertato che il giovane aveva dei corpi estranei nell'intestino. Dopo le specifiche cure somministrate dal personale sanitario è stato così possibile recuperare 18 ovuli in cellophane contenenti circa di 92 grammi di cocaina e 112 di eroina. Contestualmente al ragazzo sono stati sequestrati anche 400 euro in contanti considerati proventi di attività illecite.

Entrambi, già noti alle forze dell'ordine, sono stati quindi arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso e sono stati tradotti in carcere. Nella giornata di ieri si è svolta la convalida degli arresti in carcere all'esito della quale i provvedimenti della Polizia Giudiziaria sono stati convalidati dal Gip. L'uomo che ha ingerito gli ovuli rimane in carcere.