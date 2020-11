Due donne decedute al San Bartolomeo e 148 nuovi casi in provincia

La Spezia - Continua l'ascesa dei casi di positività al coronavirus nella provincia della Spezia, così come nel resto della Liguria e del Paese.

Oggi gli attualmente positivi nel territorio della Asl 5 sono 2.211 (74 più di ieri) dovuti al saldo tra i nuovi contagi emersi nelle ultime 24 ore e le guarigioni. Nello specifico i nuovi casi comunicati oggi dalla Regione nello Spezzino sono 148, 58 dei quali sono contatti di caso confermato e 90 frutto di attività di screening.

Gli ospedalizzati positivi calano di una unità, scendendo a 136, uno solo dei quali al Sant'Andrea, mentre tutti gli altri si trovano al San Bartolomeo di Sarzana.

Inalterato il numero dei pazienti ricoverati in Terapia intensiva, stabili a 8, come ieri.

Cresce, invece, il computo dei pazienti Covid-19 positivi deceduti negli ospedali spezzini: il totale sale a 192 con la morte di una donna di 82 anni e di una di 92 registrate nell'ospedale sarzanese nella giornata di venerdì 6 novembre.



A livello regionale i casi attualmente attivi sono 17.269 e di questi oltre 10mila sono concentrati nella provincia genovese.

Sono 886 i nuovi positivi emersi nelle ultime 24 ore, a fronte dei 4.856 tamponi effettuati. Nel dettaglio sono, oltre ai 148 della Asl, 111 casi in Asl 1 (36 contatti caso confermato,

75 attività screening), 87 casi in Asl 2 (2 settore sociosanitario, 18 contatto caso confermato, 67 attività screening) e ben 540 in Asl 3 (27 settore sociosanitario, 143 contatto caso confermato, 370 attività screening).

Ammonta a 1.415 (37 più di ieri) il totale delle persone ricoverate nelle strutture sanitarie liguri e di queste 81 sono in Terapia intensiva.

Sono 1.916, infine, le schede di decesso di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'emergenza sanitaria.