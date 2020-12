Due decessi e novantanove nuovi positivi in Liguria

La Spezia - Nuovi positivi al Covid sotto quota cento in Liguria dove nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1.183 tamponi molecolari e 698 tamponi radidi. Il dato dei nuovi casi è così suddiviso a livello regionale: 19 nello Spezzino, 67 in Asl 3 e Asl 4 (Genova), 12 in Asl2 (Savona) e uno solo in Asl1 (Imperia).

Il totale dei casi in Liguria si aggiorna così a 5.835 dei quali 822 nella nostra provincia dove si registrano tre dimissioni e quattro nuove ospedalizzazioni per un totale di 125 su 761 in Liguria. A livello regionale sono 66 le persone in terapia intensiva, 7 delle quali in Asl5. Per quanto riguarda i decessi nelle ultime 24 ore se ne sono registrati due, entrambi ad Albenga dove sono mancati un uomo e una donna di 88 anni.

Ad oggi infine i soggetti in sorveglianza attiva sono 5.684 in tutta la Liguria di cui 669 nello Spezzino.