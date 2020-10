Due decessi e 18 nuovi positivi, ma i casi attivi calano ancora

La Spezia - Due decessi nelle ultime 24 ore di pazienti Covid-19 positivi presso l'ospedale di Sarzana sono la notizia peggiore della giornata tra quelle legate al coronavirus. A spirare sono stati un uomo di 79 anni e uno di 71, entrambi ricoverati al San Bartolomeo. Sale così a 176 il triste conteggio delle vittime, dirette o indirette, mietute dal virus che da quasi un anno tiene in scacco l'umanità.

Il numero totale dei casi attualmente attivi nella provincia spezzina è sceso a 1.008 (17 meno di ieri), nonostante si siano registrati 18 nuovi contagi. Le guarigioni sono dunque più dei nuovi casi. I pazienti ricoverati sono 50 (2 meno di ieri) e quelli in Terapia intensiva sono 7 (2 meno di ieri).

Cresce il numero delle persone in sorveglianza attiva, passate da 795 a 811 (16 più di ieri).

Dei 18 nuovi casi emersi nelle ultime 24 ore 9 sono contatti di casi confermati e 9 sono stati riscontrati nel corso di attività di screening.



In Liguria i casi totali attualmente attivi sono 3.595 e sono 170 i nuovi positivi, a fronte di 3.325 tamponi.

In Asl 1 sono 12 i nuovi casi (10 contatto di caso confermato, 2 attività di screening), in Asl 2 sono 7 (3 contatto di caso confermato, 4 attività di screening), in Asl 3 sono ben 130 (65 contatto di caso confermato, 64 attività di screening e 1 rientro da viaggio), mentre in Asl 4 sono solamente 3 (2 contatto di caso confermato, 1 attività di screening).

I ricoverati per Covid-19 negli ospedali liguri sono 201 e 23 sono i pazienti in Terapia intensiva. Sono 1.612, infine, i decessi di pazienti Covid-19 positivi dall'inizio dell'epidemia.