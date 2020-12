Due decessi al San Bartolomeo, in Liguria 340 nuovi positivi

La Spezia - Sono 340 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 4.707 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore. Di questi 73 si registrano in Asl5 mentre il dato più alto riguarda la provincia di Genova (Asl3 132 e Asl4 44), mentre nella provincia di Imperia (Asl1) il dato è di 35 e di 37 nel Savonese (Asl2). Sono invece 19 i nuovi positivi non riconducibili a residenza in Liguria.

Nella nostra provincia il dato dei casi si attesta oggi a 1.464 mentre risalgono gli ospedalizati che sono 114 fra San Bartolomeo e Sant'Andrea, undici dei quali in terapia intensiva (84 in tutta la Liguria).

Per quanto riguarda i decessi a livello regionale il dato odierno è di 25 vittime ma solo quattro di queste sono mancate nelle ultime 24ore. Due persone - un uomo di 72 anni e una donna di 71 - sono decedute al San Bartolomeo portando il totale spezzino delle vittime a 258 da inizio pandemia. Infine in Asl5 si attesta a 811 il numero dei soggetti in sorveglianza attiva.



Il dato dei nuovi positivi è riferito alla residenza della persona testata:

IMPERIA (Asl 1): 35

SAVONA (Asl 2): 37

GENOVA: 176, di cui 132 in Asl 3 e 44 in Asl4

LA SPEZIA (Asl 5): 73

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 19



Casi per provincia

SAVONA 971

LA SPEZIA 1.464

IMPERIA 765

GENOVA 4.903

Residenti fuori Regione/Estero 263

altro/in fase di verifica 417

TOTALE 8.783



Ospedalizzati.

Asl5 globale: 114 bassa e media terapia intensiva, 11 rianimazioni (+7 rispetto a ieri)

Asl5 Sarzana: 108 bassa e media terapia intensiva, 10 rianimazioni (+7 rispetto a ieri)

Asl5 Spezia: 6 bassa e media terapia intensiva, 1 rianimazione



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl1 - 1.761

Asl2 - 655

Asl3 - 3.383

Asl4 - 715

Asl5 - 811

Liguria - 7.325