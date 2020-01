Due casi sospetti di coronavirus sulla Costa Smeralda attesa alla Spezia

La Spezia - L'ammiraglia di Costa Crociere è attesa alla Spezia domani mattina. Ma in questo momento la Costa Smeralda è ferma al porto di Civitavecchia e i suoi passeggeri bloccati all'interno della nave. Il motivo: a bordo ci sono due turisti di Hong Kong che presenterebbero sintomi assimilabili a quelli provocati dal coronavirus. Proprio il virus che si sta tentando di contenere con misure staordinarie a Wuhan, nella Repubblica Popolare Cinese. Per adesso non ci sono ancora stati confermati in Italia, mentre Francia e Germania hanno già conosciuto il contagio sul proprio territorio.

La nave, arrivata da Palma de Maiorca, trasporta oltre 6mila persone. Tra questi, riportano lanci di agenzia, anche una coppia di asiatici arrivati via aereo il 25 gennaio a Milano Malpensa e transitati da Savona, dove si sono imbarcati per la loro crociera invernale nel Mediterraneo Occidentale. La Costa Smeralda, in linea dalla fine del 2019, ha poi toccato i porti di Marsiglia e Barcellona prima di approdare nelle Baleari, toccare il porto della capitale e chiudere il viaggio di una settimana approdando nuovamente in Liguria: alla Spezia e poi a Savona. I due passeggeri avrebbero iniziato nelle ultime ore a segnalare febbre sempre più alta. Da protocollo, alcuni medici dell'ospedale Spallanzani di Roma sono saliti a bordo per svolgere test sui due pazienti. Si attendono comunicazioni da parte delle autorità e della stessa compagnia di navigazione