Due anni dopo il furto, la Fiat Punto si rifà viva alla Spezia

Controllati oltre 2mila veicoli nell'operazione "Safety car 2".

La Spezia - Era stata sottratta nel lontano 2016, ma il ritrovamento risale solo questa settimana. Due anni dopo il legittimo proprietario potrà riabbracciare la sua Fiat Punto, volatilizzata da un giorno all'altro e da allora quasi sicuramente sostituita. L'ha ritrovata la Polizia come effetto di una grande operazione a livello nazionale contro i furti di autovetture e motocicli.

Denominata Safety car 2, ha visto in campo uomini e mezzi della Questura della Spezia,dell'Anticrimine, della Polfer, della Polizia Stradale, della Polizia di frontiera e della Scientifica e della Polizia municipale. Centocinquanta agenti che hanno battuto in lungo e in largo la provincia per controllare il maggior numero di veicoli possibili.



Non solo in movimento, ma anzi in particolare quelli parcheggiati. E così Piazza Baratta, Stradone Doria, San Francesco a Gaggiola, le Terrazze, il parcheggio di interscambio del PalaMariotti e le altre grandi aree di sosta del territorio sono state visitate dagli uomini della polizia che hanno controllato migliaia di targhe e documenti incrociando i dati con quelli dei database. Un'auto e due moto rubate sono rimaste impigliate in questa fitta rete.

In totale in questa settimana sono stati controllati 2.486 veicoli, tra cui un migliaio di autovetture, sessanta moto, quaranta furgoni. Sono stati 1.465 i veicoli parcheggiati passati al setaccio. Nel contempo i controlli hanno riguardato anche 387 persone.