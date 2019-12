Due 17enni i vandali del Villaggio di Babbo Natale

La Spezia - Hanno un nome i vandali del Villaggio di Babbo Natale ai Giardini Pubblici. L'identificazione è terminata in queste ore da parte degli agenti della Polizia Locale della Spezia, che ha ispezionato i video di sorveglianza che avevano ripreso la "bravata" dei giovani. Il fatto era accaduto nella notte tra sabato e domenica scorsa quando il gruppetto aveva asportato una riproduzione di orso polare trascinata per un centinaio di metri e poi abbandonata in Via Chiodo. Il giorno successivo diverse segnalazioni anche sui social erano state fatte al sindaco ed all'assessore alla sicurezza Medusei riguardo al fatto riprovevole. Sono quindi scattati su loro richiesta gli accertamenti della Polizia Locale che ha in primo luogo constatato come la riproduzione fosse danneggiata sia per la parte elettrica che per quella decorativa.

La centrale operativa ha passato in rassegna le immagini delle telecamere del sistema video di sicurezza urbana. Individuato il gruppetto di ragazzi, i loro volti sono stati registrati chiaramente mentre transitavano sotto le telecamere di Piazza Verdi, in direzione di Piazza Europa, dopo aver "colpito" ai giardini. Ulteriori accertamenti hanno consentito di risalire all'identità dei ragazzi stessi.



Ad essere convocato per primo al comando è stato un 17enne di nazionalità domenicana residente nella nostra città che, pur non partecipando al danneggiamento, lo ha filmato. Sentito in qualità di testimone alla presenza di un genitore, essendo minorenne, ha riconosciuto di aver partecipato alla bravata indicando i nominativi dei due responsabili materiali del danneggiamento, pienamente corrispondenti a quanto già accertato dagli uomini del comando di Via Lamarmora. A tal punto sono stati convocati i due ragazzi autori del danneggiamento, entrambi italiani uno 17enne ed un 16enne studenti di un istituto superiore e residenti in città che si sono presentati con un genitore e sono stati compiutamente identificati da personale del reparto territoriale della Polizia Locale che ha condotto le indagini. Entrambi saranno denunciati alla procura del Tribunale dei Minori per danneggiamento aggravato. Ulteriori indagini sono in corso per altro episodio vandalico verificatosi sempre nella stessa notte nei confronti delle luminarie di alcuni negozi di Via Veneto in corrispondenza di Piazza Europa. Gli accertamenti svolti fanno escludere che tale episodio sia iscrivibile al gruppetto di ragazzi coinvolti nel danneggiamento al villaggio di Natale.