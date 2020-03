Droni, body scan e dash cam per la Municipale, il virus "blocca" anche quelli

La Spezia - Droni, body scan e dash cam "sospesi" per la Polizia locale della Spezia... tutta colpa del coronavirus. C'è anche questo dentro all'emergenza che tiene con il fiato sospeso tutto il Paese. I soldi per il loro acquisto ci sono e sono confermati da tempo ma con l'incombere del virus rimane tutto sospeso. In particolare l'utilizzo dei droni già nell'emergenza è uno strumento noto, in altre città italiane, per i controlli legati agli assembramenti.

"I soldi ci sono -ha spiegato l'assessore alla Polizia locale Gianmarco Medusei - ma in questa situazione ci sono più paletti. Anche se riuscissimo a procedere con l'acquisto non avremmo i tempi tecnici per metterli subito in funzione. I nostri agenti anche quando hanno ricevuto nuove dotazioni, il bastone telescopico per citarne uno, hanno seguito dei corsi di formazione. In questa situazione, chiaramente, non è possibile perché tutti i corsi di aggiornamento sono sospesi fino a fine emergenza".