Droga nei boxer, galeotta una bici rubata

La Spezia - Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, la centrale operativa della Questura spezzina riceveva una telefonata al 112 di un cittadino che riferiva di aver visto un giovane in possesso della bicicletta rubata al proprio figlio il giorno precedente. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, apprendevano che l’uomo aveva incontrato in città un ragazzo a bordo della bicicletta, ma questi, vistosi scoperto, si era dato alla fuga lungo via Lunigiana e Corso Nazionale. Eseguiti alcuni giri nella zona indicata dall’uomo, la Volante intercettava un giovane, corrispondente alla descrizione fornita, che fuoriusciva da una stradina e, pedalando velocemente, procedeva in direzione di Corso Nazionale.



Prontamente bloccato, il giovane forniva agli operatori diverse versioni per giustificare il possesso del mezzo su cui si trovava e, nella circostanza, una signora si avvicinava agli agenti riferendo di aver notato lo stesso ragazzo, pochi istanti prima, occultare la bicicletta in una stradina per poi nascondersi sotto un’autovettura ivi posteggiata, atteggiamento

quanto mai sospetto, che induceva anche la donna a chiamare il 112. Condotto negli uffici della Questura, il giovane risultava essere un minorenne, persona già conosciuta alle forze di polizia e con vari precedenti per reati contro la persona, che veniva trovato in possesso di 200 Euro in banconote di piccolo taglio e di pezzatura differente, rinvenute all’interno del portafogli; una somma consistente per un ragazzo di quindici anni e privo di occupazione. Nel prosieguo del controllo, venivano scoperti sette involucri di cellophane, debitamente occultati all’interno dell’elastico dei boxer, contenenti della sostanza stupefacente del tipo hashish-marijuana per un peso complessivo di 5,19 grammi, pronta per essere spacciata.



Dopo aver proceduto al sequestro della sostanza stupefacente e del contante, ritenuto provento dello spaccio, il giovane veniva deferito a piede libero per i reati di ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e affidato alla madre, che nel frattempo era stata avvisata ed aveva così raggiunto gli uffici della Questura. La bicicletta, risultata rubata l’altro ieri, veniva riconsegnata al legittimo proprietario che aveva sporto denuncia in occasione del furto.