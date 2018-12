Droga, due evasi e un minimarket sospetto

Sabato impegnativo per i carabinieri.

La Spezia - Ieri la Compagnia Carabinieri della Spezia ha eseguito un servizio di controllo dei giardini di Via Diaz segnalati più volte dai cittadini come luogo di ritrovo giovanile e di consumo di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'azione sono stati identificati molti giovani due dei quali segnalati quali assuntori di stupefacenti: i due, un italiano e un marocchino, entrambi maggiorenni, sono stati trovati in possesso rispettivamente di un grammo di marijuana e 1,60 grammi di hashish. I controlli poi sono proseguiti nel Quartiere Umberto I, dove la conoscenza del territorio dei militari ha permesso di notare la presenza di un uomo italiano destinatario di una misura di sottoposizione agli arresti domiciliari per truffa aggravata. I militari provvedevano quindi al suo arresto accompagnandolo nel luogo di detenzione. Sempre nel Quartiere Umberto I i militari notavano sulla pubblica via una donna che veniva riconosciuta in quanto sottoposta agli arresti domiciliari. La donna è stata denunciata in stato di libertà per il reato di evasione.

È in via di approfondimento la posizione di un minimarket nel quartiere Umberto I dove, nei locali posti sul retro, sono stati identificati 3 extracomunitari intenti a consumare alimenti e bevande.

La costante attenzione dell Arma dei Carabinieri nel controllo del territorio ha permesso, in questi giorni prefestivi in cui si registra un notevole flusso di persone, di prevenire e reprimere condotte criminose.