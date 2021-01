Droga ai giardini e furto in un supermercato, doppia denuncia

La Spezia - Prosegue l’impegno nelle vie cittadine del Reparto sicurezza della Polizia locale della Spezia, che nelle giornate del 13 e 14 gennaio, con servizi mirati al controllo del territorio ed in particolare per il corretto rispetto delle norme anticovid, nel cuore del capoluogo ha denunciato in stato di libertà due persone, rispettivamente per i reati di detenzione di droga ai fini di spaccio e furto aggravato in un esercizio commerciale.

Nello specifico, nel pomeriggio di mercoledì 13 gennaio gli agenti del Comando di Via Lamarmora, seguiti i movimenti di un giovane cittadino albanese, lo coglievano in flagranza di reato mentre cedeva stupefacente a un cinquantenne di nazionalità italiana presso i giardini pubblici. Mentre nella serata di giovedì 14 gennaio, seguendo i movimenti di due persone già note per reati contro il patrimonio, hanno denunciato un cinquantenne per il furto aggravato perpetrato all’interno di un supermercato del centro storico, il cui proprietario è emerso essere esasperato dai continui furti.